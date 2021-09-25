Залишається сподіватися, що не інфекція: на узбережжі Азовського моря виявили ще одного мертвого дельфіна

Після успішного порятунку дельфіна, який постраждав від шторму, в Херсонській області, стало відомо про ще один інцидент з дельфіном. У Кирилівці Запорізької області, біля Степка місцеві жителі днями стали свідками шокуючого видовища: на берег викинуло тушку мертвого дельфіна, пише РИА Мелітополь.

Сумна знахідка не може не турбувати екологів і відпочиваючих. Справа в тому, що подібний інцидент стався приблизно тиждень тому, повідомили в прес-службі Азовського рибоохоронної патруля.

Так, 20 вересня на території Приазовського національного природного парку в селищі Чкалове патрульні знайшли двох дельфінів вагою в 25−30 кілограмів. Під час огляду на шкірі ніяких слідів від рибальських снастей не виявили.

«На місце події викликали співробітників Приазовського національного природного парку, які склали карту викиду дельфінів азовка, для подальшого з'ясування ситуації», — йдеться в повідомленні.

Також в Азовському рибоохоронному патрулі нагадали, що для уникнення влучень будь-якої інфекції не слід чіпати мертвих дельфінів, як і будь-яких інших представників фауни — всім пам'ятний випадок появи коронавіруса на ринку тварин в Китаї.

Як писали «ФАКТИ», в липні в Бердянську дельфіни зірвали чоловікові риболовлю.

Фото: Азовський рибоохоронний патруль

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