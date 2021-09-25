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Події

Трагедія в Умані: 11-річна дівчинка викинулася з вікна на восьмому поверсі

16:18 25 вересня 2021
умань

У місті Умані Черкаської області новий випадок підліткового суїциду. На відміну від випадку з двома старшокласницями, на цей раз самогубству запобігти не вдалося. Увечері 23 вересня 11-річна дівчинка після розмови з батьками вистрибнула з вікна квартири на 8-му поверсі і отримала смертельні травми. Про це повідомляє Суспільне.

Зараз поліція вивчає три версії самогубства. Перевіряється, чи були у дівчинки конфлікти з рідними або проблеми в школі з однолітками. Остання версія виглядає малоймовірною, оскільки про ученицю в школі відгукуються виключно позитивно, і запевняють, що у дівчинки не було ніяких проблем з навчанням. При цьому не виключено, що до суїциду могли підштовхнути групи в соціальних мережах.

Батьки розповідали, що дочка в той вечір отримувала багато СМС на свій мобільний і не хотіла розповідати, з ким веде переписку. Після смерті школярки її телефон перевіряє кіберполіція. Серед збережених повідомлень нічого підозрілого не виявлено.

Нагадаємо, після збільшення кількості випадків підліткових суїцидів дитячий омбудсмен запропонував заборонити в Україні додаток Tik Tok, оскільки контент там ніхто не контролює. Уповноважений пропонував депутатам підтримати його ініціативу.

Фото скріншот відео Надзвичайні новини. ICTV / YouTube

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