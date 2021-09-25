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Події

Лежав біля ТЦ і стікав кров'ю: під Києвом чоловік вдарив перехожого ножем в область серця

16:34 25 вересня 2021
Різанина

Після того, як в Києві неадекватний чоловік напав на відвідувача кафе і розбив йому голову, ще один звірячий напад стався в передмісті столиці. У Броварах Київської області ввечері 24 вересня місцеві жителі виявили чоловіка, який лежав прямо на лавці біля торгового центру і стікав кров'ю. Вони негайно повідомили про це в службу екстреної медичної допомоги «103» і правоохоронцям, пише OBOZREVATEL.

Як розповіли співробітники ГУ Нацполіціі в Київській області, інцидент не був викликаний попереднім конфліктом. Нападник перебував в неадекватному стані і просто чіплявся до перехожих.

Коли озброєний чоловік звернув свою увагу на подружню пару, то почав до них чіплятися. Подружжя намагалося позбутися уваги незнайомця і прискорили крок. Тоді зловмисник напав на чоловіка і вдарив ножем прямо в грудну клітку.

Злочинця затримали співробітники поліції. Ним виявився 40-річний житель міста, який пояснити своїх дій толком не зміг. Зараз його поміщено до ізолятора, а потерпілий від його дій 50-річний чоловік переніс операцію.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому в Рівному 15-річні близнюки накинулися з ножем на перехожу. Вони хотіли подивитися, як почувається поранена людина.

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