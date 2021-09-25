Катастрофа Ан-26 під Харковом: всі підозрювані на свободі

У Харківській області вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвим. Рівно рік тому, 25 вересня 2020 року, загинули 26 курсантів та офіцерів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба — майбутні льотчики і їхні інструктори. Літак, що виконував тренувальний політ, розбився в районі військового аеродрому.

У вузі проводяться пам'ятні заходи.

А на місці авіакатастрофи, де встановлено меморіал і портрети загиблих, провели молебень та поклали квіти. Попрощатися прийшли рідні курсантів, їх однокурсники по військовому вузу, офіцери ВПС ЗСУ.

Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що основна версія авіакатастрофи залишається незмінною — порушення правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації повітряних суден. Досудове слідство було завершене через півроку — в травні 2021-го. З того моменту підозрювані і їхні адвокати знайомляться з зібраними матеріалами. Постраждалі та їхні представники завершили ознайомлення з документами.

На даний момент під слідством шестеро осіб:

командир військової частини А4014;

керівник польотами у в/ч А4014;

заступник командира з льотної підготовки в/ч А4014;

заступник командира в/ч А4014;

екс-начальник Харківського університету Повітряних Сил (відсторонений з жовтня 2020 року);

колишній командувач Повітряних Сил ЗСУ.

Військовим посадовим особам інкримінують неналежну підготовку та затвердження документів про умови експлуатації повітряного судна, перебування на борту літака сторонніх осіб, порушення порядку льотної підготовки курсантів, неналежний контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів, навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки, невжиття достатніх заходів, щоб уникнути авіакатастрофи.

Обвинувальний акт не спрямований до суду, оскільки один з підозрюваних — колишній командувач ВПС ЗСУ — оскаржив включення його в список підслідних і заявив відвід слідчому судді.

На даний момент всі підслідні на свободі. Командир військової частини і керівник польотами деякі час перебували в СІЗО, але потім суд пом'якшив запобіжний захід. Зараз всі підозрювані або відпущені під особисте зобов'язання, або перебувають під домашнім арештом, або, як екс-командувач ВПС ЗСУ, чекають суду без будь-якого запобіжного заходу.

Нагадаємо, після авіакатастрофи було заявлено, що в літаку виникли проблеми з лівим двигуном і спрацював датчик падіння тиску. Пізніше стало відомо, що на технічні несправності наклався ще й «людський фактор».

В авіакатастрофі дивом вижив курсант Харківського національного університету Повітряних Сил В'ячеслав Золочевський.

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