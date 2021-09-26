Смертельна ДТП в Польщі: загинув 30-річний українець

У Польщі в ДТП загинув 30-річний українець. Аварія трапилася біля селища Лігота Мала, в районі міста Олесниця ввечері 24 вересня. Про це повідомляє olesnica998.pl.

Автомобіль знайшли в полі біля дороги

За попередньою інформацією, легковий автомобіль Renault Scenic втратив керованість, можливо через перевищення швидкості, вилетів за межі проїжджої частини і перекинувся. Сильніше за всіх дісталося водієві — чоловік отримав важкі травми голови і лежав непритомним поряд з автомобілем. Свідки ДТП, а потім і прибулі за викликом рятувальники намагалися запустити серце, але безуспішно — потерпілий помер.

Постраждалого водія намагалися реанімувати

Двоє пасажирів авто — теж українці — постраждали набагато менше. Від госпіталізації вони відмовилися.

Висновки судмедекспертизи з Вроцлава ще не отримано, але в поліції вважають, що чоловік за кермом авто міг бути нетверезим. Крім алкоголю і перевищення швидкості, зіграв фатальну роль ще й не пристебнутий ремінь безпеки. Не міг не вплинути і той факт, що вказана ділянка належить до найскладніших і аварійно небезпечних через обмежену видимість в місцях звуження дороги.

Нагадаємо, 16 вересня ще одна група українців постраждала в ДТП в Польщі, коли мікроавтобус з нашими співвітчизниками зіткнувся з фурою.

Фото Olesnica998/Facebook

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