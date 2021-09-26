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Події

Яхту з українцями затримали біля берегів Північного моря: що відомо

13:27 26 вересня 2021
яхта

У Нідерландах поліція перехопила вітрильне судно, на якому перевозили нелегальних мігрантів. Яхту затримали біля острова Гурі-Оверфлакке в Північному морі. Обидва шкіпера виявилися українцями і поміщені під варту, повідомляє Королівська морська поліція Нідерландів.

На яхті під управлінням українців до Великобританії з Нідерландів намагалися потрапити 11 албанських мігрантів. Представники Нідерландів помітили, що раніше нелегали намагалися пробратися в іншу країну на великих контейнеровозах, але останнім часом віддають перевагу маленьким вітрильним суднам — очевидно сподіваючись, що дивні маршрути яхт поліція залишить без уваги.

Це вже не перше вітрильне судно, яке займалося нелегальними перевезеннями і було перехоплене біля берегів Нідерландів. Влада країни обіцяє придушити незаконну діяльність, для чого будуть об'єднані зусилля водної поліції, охорони морських портів і митників.

Нагадаємо, в Європі серйозно стурбовані проблемою нелегальних мігрантів і посилили перевірки прогулянкових яхт. Кілька років тому одним з постраждалих став український музикант, який влаштувався помічником капітана на яхті. Власники судна змусили капітана перевозити мігрантів, і коли це розкрилося, українець отримав 192 років позбавлення волі. Причому спочатку підсудному загрожувало 630 років за гратами.

У 2019 Інтерпол і Європол спільно з представниками української поліції викрили міжнародне угруповання, яке вербувало українських моряків для роботи на туристичних яхтах, а потім змушувало перевозити мігрантів.

Фото архів https://ua.depositphotos.com/

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