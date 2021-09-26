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Події

У Києві побили відомого вуличного музиканта Денчика

16:12 26 вересня 2021
У Києві побили відомого вуличного музиканта Денчика

У Києві в ніч з 25 на 26 вересня невідомі побили вуличного музиканта, афроукраїнців Денчика (справжнє ім'я — Денис Опара), якому напередодні погрожували через виконання пісень скандального російського репера Моргенштерна (в Україні входить в «заборонений список» Мінкульту).

Очевидці виклали відео з місця інциденту в мережу.

Увага: в кадрах присутня нецензурна лексика!

Відомо, що Денис Опара приїхав в столицю з Харкова, в даний час має 146 тисяч передплатників в Instagram і понад 1,2 мільйона в TikTok.

У березні 2021 року співакові вже погрожували за прихильність до «творінь» Моргенштерна, а після провели «виховну роботу», назвавшись праворадикалами. За їх словами, ці «москальські» пісні вироджують націю. Тоді Опара дав обіцянку, що більше не буде використовувати репертуар Моргенштерна.

Нагадаємо, в кінці 2020 року в Києві був убитий відомий музикант Олександр Дерев'янко — його тіло виявили в одному з гаражів в Борисполі. Подробиці цієї трагедії читайте в «ФАКТАХ».

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