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Події

У потонув під Полтавою автомобілі загинули три людини: поліція розповіла подробиці

18:07 26 вересня 2021
У потонув під Полтавою автомобілі загинули три людини: поліція розповіла подробиці

На Полтавщині в річці Псел потонув автомобіль з чотирма людьми, проте один з них — 49-річний місцевий житель — зумів вибратися назовні. Як повідомило Управління Національної поліції в Полтавській області, інцидент стався в ніч на 26 вересня в Миргородському районі.

Всі загиблі — 29, 55 і 57 років — є жителями Великі Сорочинці Миргородського району.

Попередньо встановлено, що автомобіль Lada Priora з'їхав в річку з пагорба. Витягти авто з води змогли тільки 26 вересня.

пошукові роботи

Авто затонуло неподалік від місцевої ГЕС

Досудове розслідування розпочато за частиною 3 статті 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб») Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше під Івано-Франківськом в річку впав лісовоз, тоді загинули двоє людей.

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