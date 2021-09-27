Пожежа та вибухи на складах в Калинівці: Венедиктова назвала причину

Підтвердилося, що вибухи на військових складах у Калинівці Вінницької області сталися в результаті диверсії. Про це в своєму Facebook повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова.

Вибухи в Калинівці відбулися в 2017 році та завдали шкоди в розмірі 5,9 млрд грн.

«Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів», — написала Венедиктова.

Вона зазначила, що за недбале ставлення до своїх обов'язків до відповідальності притягуються українські військовослужбовці.

Подібні вибухи сталися також на складах в Сватове, Ічні та Балаклеї.

«Найбільш вірогідною причиною виникнення пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння сектору „А“ у м. Сватове є вчинення терористичного акту. Однак, причинами розповсюдження пожежі та завдання шкоди у вигляді пошкоджень об’єктів військової частини, будівель місцевих мешканців, стало порушення вимог методичних рекомендацій, інструкцій, настанов, керівних документів Міністерства оборони України військовими службовими особами, невиконання ними наказів начальників», — підкреслила Венедиктова.

Нагадаємо, через судових процесів заблокований ремонт військових складів, які в будь-який момент можуть вибухнути.

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