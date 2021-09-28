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Події

Поблизу Кримського бойовики обстріляли українські позиції: є поранений

8:35 28 вересня 2021
військові

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, повідомили в штабі ООС.

Під вогонь окупантів потрапили позиції ВСУ в районі Попасної, Катеринівки, Новолуганського, Золотого, Кримського.

У напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу був поранений український військовослужбовець. Боєць вже знаходиться в лікувальному закладі, стан його здоров'я задовільний.

Повідомляється, що військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали у відповідь вогонь та змусили супротивника припинити провокації.

Нагадаємо, кілька днів тому під час обстрілів в районі Мар'їнки також був поранений український військовослужбовець.

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