Поблизу Кримського бойовики обстріляли українські позиції: є поранений
В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, повідомили в штабі ООС.
Під вогонь окупантів потрапили позиції ВСУ в районі Попасної, Катеринівки, Новолуганського, Золотого, Кримського.
У напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті обстрілу був поранений український військовослужбовець. Боєць вже знаходиться в лікувальному закладі, стан його здоров'я задовільний.
Повідомляється, що військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали у відповідь вогонь та змусили супротивника припинити провокації.
Нагадаємо, кілька днів тому під час обстрілів в районі Мар'їнки також був поранений український військовослужбовець.70
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