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Події

Під Полтавою знайшли тіло таємничо зниклого хлопця

10:53 28 вересня 2021
село

В понеділок, 27 вересня, в Полтавській області виявили тіло 19-річного хлопця, якого добу розшукувала поліція як безвісти зниклого.

За інформацією Нацполіції, жителя селища Шишаки близько третьої години дня знайшли у лісосмузі біля одного з сіл району на відстані кілометра від місця проживання.

За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі юнака не виявлено.

У поліцію за допомогою звернулися рідні хлопця, який зник в ніч з 25 на 26 вересня.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Слідчі встановлюють причини й обставини трагедії.

Нагадаємо, під час слідчих дій у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра поліціянти знайшли повішеного хлопця, який зник кілька місяців тому під час велопрогулянки.

фото https://pl.npu.gov.ua/

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