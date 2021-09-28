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Події

Обставини смерті з’ясовуються: на Сумщині загинув військовослужбовець

11:22 28 вересня 2021
свічка

В понеділок, 27 вересня, під час несення служби загинув старший солдат Квокша В'ячеслав Володимирович. Про це повідомили у Кролевецькій міськраді Сумської області.

Трагедія сталася під час завантаження військової техніки у військовій частині А1476. Військовослужбовець опинився між двома транспортними засобами й отримав травми не сумісні з життям.

Зараз обставини смерті з'ясовуються.

Загиблому було 25 років. Він жив разом з батьками у селі Буйвалове.

У 2017 році був призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом. В'ячеслав Квокша служив у 10-й реактивній артилерійській батареї 4-го реактивного артилерійського дивізіону.

«У цю гірку хвилину щиро поділяємо горе родини загиблого і разом з Вами сумуємо. Хай земля буде пухом. Вічна пам'ять герою!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських бійців. Поранення одного з військовослужбовців виявилося смертельним.

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