Обставини смерті з’ясовуються: на Сумщині загинув військовослужбовець
В понеділок, 27 вересня, під час несення служби загинув старший солдат Квокша В'ячеслав Володимирович. Про це повідомили у Кролевецькій міськраді Сумської області.
Трагедія сталася під час завантаження військової техніки у військовій частині А1476. Військовослужбовець опинився між двома транспортними засобами й отримав травми не сумісні з життям.
Зараз обставини смерті з'ясовуються.
Загиблому було 25 років. Він жив разом з батьками у селі Буйвалове.
У 2017 році був призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом. В'ячеслав Квокша служив у 10-й реактивній артилерійській батареї 4-го реактивного артилерійського дивізіону.
«У цю гірку хвилину щиро поділяємо горе родини загиблого і разом з Вами сумуємо. Хай земля буде пухом. Вічна пам'ять герою!» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 вересня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських бійців. Поранення одного з військовослужбовців виявилося смертельним.219
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