Втік в ОРДЛО: силовики затримали колишнього топ-чиновника «Київського бронетанкового заводу»

На КПВВ «Станиця Луганська» затримали колишнього топ-чиновника Київського бронетанкового заводу. На держпідприємстві чоловік працював в 2014-му, і як вважають, за півроку «роботи» завдав державі збитків на 12 млн гривень. Надалі чиновник втік на окуповану територію Донбасу, повідомляє СБУ.

За даними слідства, зловмисник на заводі організував схему привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки. Для цього було зареєстровано кілька фіктивних підприємств у Києві та регіонах, на рахунки яких переводилися бюджетні кошти. У договорах вказувалося, що підприємства зобов'язуються виконати держзамовлення, а в реальності роботи або не виконувалися, або здійснювалися за завищеними тарифами. Надалі кошти виводилися з рахунків фіктивних фірм і ділилися між учасниками схеми.

Справою екс-чиновника буде займатися Дарницький районний суд Києва. Поки чоловіка підозрюють у розтраті в великих розмірах і в службовій підробці. З'ясовуються спільники зловмисника.

Нагадаємо, в 2014 році Київський бронетанковий завод пережив ряд скандалів. Спочатку виявилося, що посадові особи держпідприємства привласнили танк Т-72, що належить Міноборони, і намагалися продати ще 7 таких же бойових машин. Пізніше виявилося, що один з топ-керівників заводу підозрюється у зникненні коштів, призначених для виготовлення БТР. Гроші було виведено на рахунок фіктивного підприємства, а потім переведено в готівку.

Фото investigator.org.ua

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