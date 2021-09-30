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Події

У страшній ДТП у Польщі загинули троє громадян України

13:14 30 вересня 2021
ДТП в Польщі

У Польщі сталася чергова смертельна ДТП за участю громадян України — троє загинули, одна людина з травмами потрапила до лікарні.

Як повідомляє видання Dziennik Lodzki, у бік міста Лодзь їхав BMW, у якому знаходилися четверо українців — сімейна пара та їхні друзі. Перед перехрестям машина врізалася у стовп, її розірвало на дві частини.

Фото з сайту https://dzienniklodzki.pl, автор Grzegorz Gałasiński.

«25-річний водій BMW і двоє його пасажирів загинули на місці, 23-річний пасажир був госпіталізований. Свідки події і перехожі першими надали постраждалим медичну допомогу до прибуття екстрених служб», — йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, спідометр автомобіля, на якому українці їхали з магазину, застиг на позначці 170 кілометрів на годину.

Фото з сайту https://dzienniklodzki.pl, автор Grzegorz Gałasiński.

В результаті аварії також постраждали автомобілі, які безпосередньо не брали участі у ДТП — Toyota, Iveco і Citroen.

Нагадаємо, що 15 вересня у Лодзінському воєводстві у ДТП постраждали українці — мікроавтобус Volkswagen з громадянами України зіткнувся з фурою MAN. Водій і двоє пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, четвертий пізніше помер у лікарні. Також важкі травми отримав водій вантажівки.

Фото з сайту https://dzienniklodzki.pl, автор Grzegorz Gałasiński.

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