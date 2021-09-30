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Події

Стрілянина та вибухи у Броварах під Києвом: що це було (видео)

14:46 30 вересня 2021
Боєць зі зброєю

У четвер, 30 вересня, у мережу виклали відео стрілянини у Броварах, що під Києвом — містом пересувалися озброєні люди у камуфляжі.

Кадри опублікував «Київ Оперативний». У місті чулися не тільки постріли, але й вибухи…

Пізніше у ГУНП в Київській області повідомили, що до 1 жовтня на території Броварського району триватимуть тактико-спеціальні навчання з територіальної оборони із залученням резервістів, військовозобов'язаних та представників ЗСУ.

Фото ГУНП в Київській області.

Фото ГУНП в Київській області.

Фото ГУНП в Київській області.

«Метою тактико-спеціальних навчань є попередження диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Під час тренувань будуть використовуватися холості патрони і пристрої для імітації вибухів», — повідомили в поліції і попросили громадян «з розумінням поставитися до певних незручностей, які можуть виникнути під час проведення зазначених заходів, і зберігати спокій».

Нагадаємо, що навесні минулого року в Броварах зав'язалася не навчальна, а справжнісінька перестрілка. Місцеві жителі викладали в мережу відео, на якому озброєні чоловіки стріляли прямо у житлових районах населеного пункту, у тому числі, й з автоматичної зброї.

Пізніше у поліції заявили, що в місті відбулися «розбірки», пов'язані з розподілом пасажиропотоку — представники кількох угруповань не поділили маршрутні перевезення.

Фото ГУНП в Київській області.

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