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Знущалися над громадянами і вибивали силою «зізнання»: під Дніпром віддали під суд трьох копів, які перевищили повноваження

16:15 30 вересня 2021
Знущалися над громадянами і вибивали силою «зізнання»: під Дніпром віддали під суд трьох копів, які перевищили повноваження

Дніпропетровська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт відносно трьох оперуповноважених відділення Нікопольського районного управління поліції, яким інкримінують перевищення службових повноважень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, посилаючись на дані слідства, ці поліцейські у квітні 2021 року, перебуваючи біля дитячого майданчика у місті Марганці, безпідставно затримали двох громадян, незаконно провели їх особистий обшук з метою виявлення наркотичних засобів. Зробили вони це задля штучного нарощування показників роботи.

Коли ж заборонених речовин при молодиках не знайшли, розлючені правоохоронці нанесли чоловікам удари по тілу, відібрали у них мобільні телефони, після чого доставили до відділення поліції, де, застосовуючи до потерпілих заходи фізичного та психологічного впливу, змушували зізнатися у скоєнні кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, що в Полтаві.

Нагадаємо, раніше територіальне управління Держбюро розслідувань в Полтаві викрило організовану злочинну групу, яка протягом року орудувала на Дніпропетровщині, і яку очолював оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції. Він у свою чергу залучив до «роботи» ще четверо колег.

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