Встромила чоловікові ніж у пах: під Харковом жінка під час сварки жорстоко вбила чоловіка

Мешканку Харківщини, яка вбила свого чоловіка ударом ножа у пах, засудили до 9 років позбавлення волі.

У рішенні суду, опублікованому у Єдиному держреєстрі, повідомляється, що вбивство сталося рік тому — 4 жовтня 2020 року. Чоловік, якому дружина пошкодила пахові артерію та вену, помер на місці НП.

На суді обвинувачена стверджувала, що не хотіла вбивати чоловіка. Вона пояснювала, що вони жили нормально, планували майбутнє. Її чоловік лікувався від алкоголізму і деякий час не пив, але у той день випив. Як, власне, і вона.

Подружжя поверталося додому на авто, але машина поламалася. Вони пішли пішка, зустріли сусіда та зайшли до нього на «чарку чаю». Після недовгих посиденьок подружжя повернулося додому, жінка почала обробляти курку, а її чоловік сказав, що збирається йти.

«Вони з чоловіком почали сваритися, той наполягав, що поїде до друзів або до жінок. Тоді вона (тримаючи ніж. — Авт.) відштовхнула чоловіка спочатку однією рукою, а потім і двома… Вона не відчула, що ніж увійшов у тіло», — йдеться у матеріалах.

Побачивши кров, жінка злякалася, поклала чоловіка на бік на підлогу та побігла до сусідів по допомогу. Вона визнала свою провину частково, стверджуючи, що її чоловік сам напоровся на ніж.

Рішення Богодухівського суду Харківщини, яким обвинувачену у вбивстві також зобов'язали виплатити свекрусі 100 тисяч гривень компенсації, ще не вступило в силу — воно може бути оскаржене.

Раніше у Києві 43-річна жителька столиці ударом у живіт вбила свого цивільного чоловіка. Вона накинулася на співмешканця, заставши чоловіка за розпиванням спиртних напоїв з приятелями у квартирі. Затриманій повідомили про підозру і відправили її під цілодобовий домашній арешт. Санкція статті — позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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