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Події

Довелося ліквідувати: під Одесою поліцейські застрелили чоловіка, який влаштував на вулиці стрілянину з рушниці

19:21 30 вересня 2021
На місці події

У четвер, 30 вересня, в Подільському районі Одеської області правоохоронцям довелося відкривати вогонь по озброєному зловмиснику. Він загинув. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Одеської області.

На околиці села місцевий житель відкрив стрілянину з обрізу мисливської рушниці. У відповідь на вимоги поліції скласти зброю, чоловік зробив кілька пострілів по правоохоронцям. З обрізом і гранатою в руках він попрямував до сусіднього будинку, де живе жінка з дітьми.

Машина

рушниця зловмисника

граната

Для запобігання небезпеки поліція була змушена відкрити вогонь по зловмиснику — він загинув на місці. В руці у нього була затиснута граната РГД-5. Тіло правопорушника відправили на експертизу.

Нагадуємо, що в цей же день в Броварах пролунали стрілянина і вибухи.

Фото і відео: прес-служба Нацполіціі Одеської області

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