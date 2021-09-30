Згвалтував 11-річну дівчинку неприродним способом: в Краматорську заарештували небезпечного педофіла

У Краматорську заарештували 46-річного чоловіка, який неприродним способом зґвалтував 11-річну дівчинку. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Педофіл подзвонив дівчинці, з якою був знайомий, і запропонував їй зустрітися. Але вона прийшла в компанії двох дівчат і хлопця. Тоді чоловік відвів підлітків в лісосмугу, де, запропонував дівчинці вступити з ним в статеві відносини. Він погрожував їй фізичною розправою.

Дівчинка відмовила чоловікові в інтимному зв'язку, але він схопив дитину за руку та потягнув за собою, а потім згвалтував неприродним способом.

Друзі постраждалої розповіли про інцидент своїм батькам, які повідомили про це поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисника, суд відправив його під варту.

Раніше повідомлялося, що в Одесі педофіл згвалтував десять дівчаток, а в Києві збоченець напав на дівчинку в туалеті школи.

Ілюстративне фото: https://ua.depositphotos.com

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