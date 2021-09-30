На полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Нацгвардії
Бригада швидкого реагування Національної гвардії підтвердила загибель під час навчань 24-річного бійця Романа Олекси. Трагедія сталася 28 вересня на полігоні під Києвом, уточнив у коментарі УП прес-офіцер бригади Максим Таран.
За його словами, військовослужбовець отримав важкі травми під час виконання вправи, вони виявилися несумісними з життям.
Тіло воїна вже доставили в рідне село бійця на Львівщину. Прощання з ним призначено на 1 жовтня, повідомили в Facebook Сокальського міської ради.
Тим часом у Державному бюро розслідувань почали власне розслідування інциденту.
Нагадаємо, 30 вересня зазнали втрат і Об'єднані сили на Донбасі — в зоні бойових дій загинув український військовий.82
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