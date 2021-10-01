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Події

Водій загинув на місці: в Києві на Троєщині в ніч на 1 жовтня сталася смертельна ДТП з автомобілем Mini Cooper

8:13 1 жовтня 2021
ДТП

В ніч на 1 жовтня в Києві сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув чоловік.

За інформацією Telegram-каналу «Вартові Еспресо», аварія сталася на Троєщині при з'їзді з вулиці Оноре де Бальзака на проспект Романа Шухевича.

Водій автомобіля Mini Cooper не впорався з керуванням. Машина налетіла на бордюрний камінь, знесла відбійник та вилетіла у кювет.

За словами очевидців, машина пролетіла близько 70 метрів та переверталася з даху на колеса, доки не зупинилася у лісосмузі.

Водії, що проїжджали по трасі, витягли чоловіка з розбитої машини та викликали швидку допомогу.

Медики, що прибули на місце подиї, тільки констатували смерть потерпілого. Відомо, що йому було 24 роки.

Причини аварії встановлюватимуть слідчі.

Нагадаємо, днями в Польщі в ДТП загинули троє українців, один з травмами потрапив до лікарні.

Раніше в Миколаївській області в результаті масштабної аварії за участю пасажирського мікроавтобуса і двох вантажівок з причепом загинули 4 людини і 7 отримали серйозні травми.

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