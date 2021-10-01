Переплутав труби і «попав» на 350 тисяч грн: українець через свою халатність залишив без газу жителів 20 багатоповерхівок

На Кіровоградщині житель Кропивницького, який влаштував ремонт на кухні, ризикує опинитися у «борговій ямі» — через власну неуважність він «попав» на 350 тисяч гривень.

Як повідомляє ТСН.Ранок, чоловік вішав в кухні газовий котел і переплутав труби, підключивши до газової трубу водопостачання.

Вода, що потрапила у газову трубу, заповнила півтора кілометри магістралі. Поки ремонтники зливали воду, продували і сушили труби, жителі 20 багатоповерхових будинків у Кропивницькому сиділи без газу.

Винуватцю «урочистостей» виставили претензію — 350 тисяч гривень. Поки невідомо, чи заплатить він борг добровільно, чи газопостачальники підуть до суду.

До речі, схожий інцидент мав місце у Миколаєві, де мешканець багатоповерхівки самостійно встановлював газову колонку і неправильно з'єднав труби. У багатьох мешканців вода лилася з конфорок і потрапила у газові лічильники.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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