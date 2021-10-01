Закритий перелом обох кісток правої гомілки зі зміщенням: у Львові автомобіль збив 14-річну дівчинку на переході

У четвер ввечері, 30 вересня, у Львові, де раніше ДТП скоїв народний депутат Олександр Юрченко, автомобіль Ford Mondeo збив на переході 14-річну дівчинку, у неї діагностували переломи кісток. Про це в своєму Facebook повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

ДТП сталася на вулиці Липинського.

«Житель Львова 1990 року народження на нерегульованому переході скоїв наїзд на пішохода, жительку с. Муроване 2007 року народження», — йдеться в повідомленні.

Постраждалу дівчину госпіталізували в міську клінічну лікарню. В результаті ДТП діагностували закритий перелом обох кісток правої гомілки зі зміщенням.

Обставини аварії встановлюються.

Раніше повідомлялося, що під Львовом 11-річний школяр віз за кермом п'яних дорослих — в результаті сталася смертельне ДТП.

21

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter