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Події

В Києві горіла гімназія: довелося евакуювати 1500 дітей

12:58 1 жовтня 2021
пожежа

В п'ятницю, 1 жовтня, в Київській інженерній гімназії, яка розташована на Княжому Затоні, 12А, сталася пожежа. Про це повідомили в ДСНС.

За версією рятувальників, в гімназії відбулося коротке замикання в електропроводці. Пожежа почалася в їдальні навчального закладу.

Площа спалаху склала 25 квадратних метрів.

Коли працівники школи помітили задимлення, з будівлі евакуювали 1500 людей. Всі вони стояли на площі перед навчальним закладом.

На цей час пожежа повністю ліквідована. Причини загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 3 вересня в Києві сталася пожежа в костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Вогонь вирував на площі 80 квадратних метрів.

А в кінці вересня в Чугуєві Харківської області сталася пожежа в школі № 2. Згорів дах й частково перекриття, вигоріли приміщення на другому поверсі. Вчитися в школі поки неможливо.

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