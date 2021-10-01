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Події

У Києві обстріляли автомобіль голови Держархіву: поранений водій

14:07 1 жовтня 2021
Анатолій Хромов

Невдовзі після обстрілу машини помічника президента України Сергія Шефіра, під час якого поранення отримав водій Олександр Іванько, під обстріл потрапив водій голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Чиновник в соціальних мережах розповів, що напередодні він відправився у службове відрядження до Вінниці на потязі, а службове авто та водій залишилися у Києві. Машина перебувала в архівному містечку на Солом'янській, 24.

«З сусіднього будинку по моєму водієві, який знаходився біля гаража, був здійснений постріл або кілька. Куля або дріб зачепили підборіддя Сергія, загрози його здоров'ю або життю немає», — пише Анатолій Хромов.

За його словами, поліція спрацювала швидко — стрілок був затриманий.

«Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічні теорії», — додав чиновник.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пояснюючи НП з обстрілом машини Шефіра, заявив, що кілер стріляв по водієві з метою зупинити автомобіль. «Він втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається у дерево. Після цього кілер може безкарно вбити всіх, хто там знаходиться. Тому перші постріли були у передню частину автомобіля», — заявляв Геращенко.

Фото Анатолія Хромова із соціальних мереж.

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