На Волині 17-річному хлопцю відірвало руку картоплекопачем
У селі Новоукраїнка Луцького району Волинської області 17-річному хлопцю відірвало руку картоплекопачем. Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».
Відомо, що руку захопила машина. Кінцівку відірвало біля самого плеча. Хлопця спочатку ушпиталили до лікарні в Луцьку.
Після того, як медикам Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф вдалося стабілізувати стан підлітка та зупинити кровотечу, його транспортували до Києва.
Зараз потерпілий знаходиться у Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, в Кривому Розі жінці ампутували руку після зіткнення з катером.
А в Одеській області 13-річний школяр втратив палець через петарду.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»288
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