На Волині 17-річному хлопцю відірвало руку картоплекопачем

У селі Новоукраїнка Луцького району Волинської області 17-річному хлопцю відірвало руку картоплекопачем. Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».

Відомо, що руку захопила машина. Кінцівку відірвало біля самого плеча. Хлопця спочатку ушпиталили до лікарні в Луцьку.

Після того, як медикам Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф вдалося стабілізувати стан підлітка та зупинити кровотечу, його транспортували до Києва.

Зараз потерпілий знаходиться у Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в Кривому Розі жінці ампутували руку після зіткнення з катером.

А в Одеській області 13-річний школяр втратив палець через петарду.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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