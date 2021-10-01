Масштабна пожежа на Закарпатті: горіла будівля колишнього заводу

У місті Мукачеві на Закарпатті сталася масштабна пожежа на території колишнього заводу «Мукачівприлад». Вогонь гасили близько трьох годин, ліквідували пожежу близько 14.00. Про це повідомляє ДСНС у Закарпатті.

Сигнал про пожежу надійшов об 11.30

Вогнем було пошкоджено 1200 квадратних метрів будівлі. Корпус давно не експлуатувався, людей в ньому не було, тому обійшлося без постраждалих.

Очевидці розповідають, що стовп диму було видно за кілька кілометрів.

Пожежу гасили 39 рятувальників

Для ліквідації було залучено міські пожежно-рятувальні частини, а також приїхали пожежники з селища Середнє і команда пожежників-добровольців із села Дерцен.

Дуже сильно постраждав верхній поверх будівлі

Джерело вогню знаходилося на одному з верхніх поверхів, і полум'я швидко поширилося по території.

Нагадаємо, нещодавно масштабна пожежа сталася в промзоні Вінниці, а до цього горіли промислові склади в Харкові.

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