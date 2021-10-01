Стрільба по птахах з балкону ледь не закінчилася трагедією: подробиці НП у Києві

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв зі свого балкону, як він стверджував, по птахах, але поцілив у людину.

Як повідомляють у столичній поліції, потерпілий отримав поранення в область шиї, його госпіталізували у лікарню в задовільному стані.

Фото поліції Києва.

Стрілка затримали через годину після повідомлення медиків про пораненого, якого госпіталізували з вулиці Преображенської, що у Солом'янському районі столиці.

«Як чоловік пояснив поліцейським, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкона по пташкам і випадково поцілив у перехожого. Зловмисника 1989 року народження затримали за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З квартири вилучили гвинтівку та набої, які направили на відповідну експертизу», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції Києва

Солом'янське управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), санкція статті — до семи років позбавлення волі.

До речі, постраждалим цілком може виявитися водій голови Державної архівної служби Анатолія Хромова. Чиновник розповів, що по чоловікові, який знаходився біля гаража, був здійснений постріл або кілька — куля зачепила підборіддя. Це також сталося на Солом'янці — на вулиці Солом'янській, 24. Ця вулиця знаходяться поруч з вулицею Преображенською.

Фото поліції Києва.

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