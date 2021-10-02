Малював дорожню розмітку і був збитий на смерть вантажівкою: в Польщі трагічно загинув українець

У Польщі, де нещодавно в ДТП загинув 30-річний українець, трапилася ще одна трагедія, в якій постраждав громадянин України. Хлопець малював розмітку на швидкісній дорозі S17 між Любліном і Варшавою, де його збила вантажівка, пише Wp.pl.

Інцидент стався на дорожньому вузлі Жижин 1 жовтня. Автомобіль дорожньої служби Volkswagen Transporter стояв на аварійній смузі руху, а перед ним працювали двоє робітників, які малювали дорожню розмітку. Раптово в автомобіль робітників на великій швидкості в'їхав вантажний автомобіль.

Українець загинув на місці. Йому було 23 роки. У ДТП постраждав також і інший працівник. Його доставили в лікарню в Пулавах. Водій вантажівки не постраждав, він був тверезий. Його затримала поліція.

Відразу після інциденту дорогу на місці аварії перекрили. Поліція позначила об'їзні шляхи через перехрестя Куров Захід та через перехрестя Пулави -Вшод до перехрестя Ширін.

Як писали «ФАКТИ» 16 вересня група українців постраждала в ДТП в Польщі, коли мікроавтобус з нашими співвітчизниками зіткнувся з фурою.

Фото: Wp.pl

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