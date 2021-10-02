Серце матері зупинилося після внутрішньоутробної загибелі дитини: у Львові померла 28-річна породілля з СOVID-19

Медики в Україні закликають майбутніх матерів не нехтувати ефективними заходами профілактики COVID-19. Вагітність частіше не є протипоказанням для вакцинації, зате прогресуюча коронавірусна інфекція здатна забрати життя і у матері, і у малюка. Підтвердженням тому трагедія у Львівському перинатальному центрі, де померли і мати, і її ще не народжена дитина. Про це повідомляє NTA.

Жінка поступила в медустанову на 28 тижні вагітності з діагностованим ковідом. 28-річна вагітна не була вакцинована. Спочатку пацієнтку 10 днів лікували в Центрі легеневого здоров'я, а в перинатальний центр жінку привезли у важкому стані, з двобічною пневмонією та з необхідністю підтримки дихальної функції.

У ніч на 1 жовтня стан жінки різко погіршився. Медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плода. А за півгодини зупинилося серце і у матері. Жінку 45 хвилин намагалися реанімувати, але безуспішно.

У Львівському обласному перинатальному центрі знаходяться ще дві жінки з підтвердженим ковідом. В цілому по області в стаціонарах лежать 1706 осіб, з них 1609 не починали курс вакцинації.

Нагадаємо, до цього в Харкові в один день померли дві породіллі, інфіковані COVID-19. Жінкам було 25 років і 31 рік, і вони встигли народити двох здорових дітей.

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