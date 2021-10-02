Отримував щомісяця по 70 тисяч грн: підполковника підозрюють у вимаганні «відкатів» від підлеглих, які вирушають в зону ООС

В Одеській області викрили командира військової частини, який стягував данину з підлеглих, коли ті вирушали в зону ООС. У підпорядкуванні офіцера знаходилося 500 чоловік, і переважна більшість з них постійно їздила на Донбас на ротацію. Як повідомляє СБУ, підполковник вимагав від підлеглих віддавати йому половину надбавки за службу в зоні бойових дій.

За попередніми даними, нехитра схема приносила офіцерові не менше 70 тисяч гривень на місяць. Згодом командир частини навіть відмовився від того, щоб збирати свій відсоток самостійно, а залучив чотирьох спільників.

Один з офіцерів-посередників ще в серпні потрапив під підозру СБУ і був затриманий. Через нього вдалося встановити інших учасників схеми. 30 вересня під слідство потрапив і командир частини. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимога неправомірної вигоди посадовою особою).

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ворожих спецслужб, який шпигував за особовим складом військових частин.

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