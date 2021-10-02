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Лікаря в Сумській області визнали винним у смерті немовляти, але звільнили від в'язниці: як таке можливо

16:05 2 жовтня 2021
Лікаря в Сумській області визнали винним у смерті немовляти, але звільнили від в&#39;язниці: як таке можливо

Білопільський районний суд Сумської області визнав медика винною в смерті новонародженої дитини, а також призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі із забороною протягом року обіймати посади, пов'язані з лікарською діяльністю. При цьому суд звільнив лікаря від відбування основного покарання, призначивши їй рік випробувального терміну.

Як свідчить рішення суду, з підсудної також стягнули 4500 гривень на послуги адвоката.

Моральну ж компенсацію потерпілій жінці — 100 тисяч гривень — виплатить районна лікарня.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли історію інший лікарської помилки — 22 липень 2017 року Маріуполі в стоматологічному кріслі помер дворічний хлопчик. Причиною його смерті, як показав розтин, стала неправильно встановлена інтубаційна трубка і, як наслідок, потрапляння марлевого тампона в дихальні шляхи дитини, що призвело до задухи. Однак суд зняв усі звинувачення з анестезіолога, хоча прокуратура і має намір оскаржувати вердикт Феміди.

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