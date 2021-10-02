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Події

В Одеській області перекинувся трактор з дітьми: загинула 9-річна дитина

18:05 2 жовтня 2021
трактор

В Одеській області водій трактора не впорався з керуванням і з'їхав з узбіччя, перекинувшись. У причепі трактора перебували п'ятеро дітей, яких водій взяв «покататися». Для одного з хлопчиків травма виявилася смертельною — він помер у кареті «швидкої допомоги», повідомила прес-служба поліції області.

Трактор з'їхав в кювет

Інцидент стався в суботу, 2 жовтня, в селі Петрове Одеського району.

Решта дітей не постраждали.

А ось водій після ДТП зник і зараз поліцейські встановлюють його місцезнаходження.

Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 «Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше масштабна аварія, ледь не коштувала життя дитині, сталася в Києві, коли на Столичному шосе зіткнулися відразу вісім автомобілів.

фото od.npu.gov.ua/

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