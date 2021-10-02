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Події

Смерть на АЗС: під Києвом легковик врізався в цистерну з газом — одна людина загинула і одна постраждала

20:07 2 жовтня 2021
Смерть на АЗС: під Києвом легковик врізався в цистерну з газом&nbsp;— одна людина загинула і одна постраждала

Під Києвом легковик в'їхав в газовий модуль АЗС в селі Святопетровское, одна людина загинула, а ще одна — постраждала.

Як повідомили в обласному управлінні ГСЧС України, сам автомобіль отримав сильне пошкодження, а в цистерні з газом сталася тріщина і стався витік палива.

Рятувальникам довелося організувати на місці події цілодобове чергування.

Опубліковані фото.

Нагадаємо, в кінці літа рейсовий автобус Кишинів — Москва перекинувся на території АЗС в Києві. Його пасажири отримали травми, але від госпіталізації в Україні відмовилися.

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