Трагедія під Миколаєвом: зять облив бензином тещу і спалив її живцем

На Миколаївщині 64-річний чоловік після сімейної сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпалив. Жінка загинула, а пожежа перекинулась на житловий будинок. Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Зазначається, що в момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Поліцейські затримали чоловіка, а рятувальники виявили на попелищі тіло старенької.

Наразі підпалювачу інкримінують п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у липні на Буковині чоловік підпалив будинок сестри з маленькою племінницею всередині. На щастя, жінка встигла схопити дитину і вибігти з нею надвір. А перед цим під Одесою чоловік намагався спалити сусідку, яка втрутилася в сімейну сварку.

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