Вбивця чотирирічного сина з Сумщини несподівано помер під час етапування на суд

50-річний Сергій Б. з міста Глухів, що на Сумщині, якого підозрювали у вбивстві власного чотирирічного сина, несподівано помер під час етапування його зі слідчого ізолятора до суду. Цю інформацію «ФАКТАМ» неофіційно підтвердили в поліції. Про причини смерті поки не йдеться, але за відомостями видання «Ваш шанс» чоловіка могли вбити інші підслідні, які перебували разом з ним в автозаку.

«Альоша весь день в передчутті свята хвалився, що тато приготував йому подарунок»

— У нього начебто зламано ребро. Уламок ребра пробив наскрізь легке. Підозрюваного везли в суд. Разом з ним в автозаку знаходилося ще кілька людей. Швидше за все, між ними стався конфлікт. Такі травми бувають, коли б'ють дуже сильно. На суд підозрюваного не довезли, відправили в лікарню, де він помер, — розповів «ФАКТАМ» джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, ця моторошна історія сталася 15 вересня. Батько, як завжди забрав свого сина з дитячого садка, але, замість того, щоб поїхати з ним додому, вирушив у лісопосадку, після чого безслідно зник разом з дитиною.

Загибла дитина

Сергія і Альошу шукали всю ніч. На це були кинуті великі сили співробітників поліції. Правоохоронцям так само допомагали місцеві жителі, які прочісували всі занедбані будівлі та лісопосадку.

Старший брат зниклого Альоші, 12-річний Ваня пройшов за маршрутом, яким тато зазвичай забирав сина з садка, і виявив в кущах біля дороги вимкнений телефон Сергія.

Чоловіка знайшли наступного ранку. Він безцільно блукав по одній з вулиць Глухова. На питання: де Альоша, відповів, що загубив сина, тому і не наважився повертатися додому. А потім, коли його привезли в міське управління поліції, він зізнався, що вбив свого сина. Вивіз його в ліс, зв'язав хлопчикові руки і ноги, потім надів на голову дитини целофановий пакет. Дочекавшись, коли Альоша перестане подавати ознаки життя, він поїхав. Так само, за свідченням підозрюваного, він рано вранці повертався на місце злочину, щоб переконатися, що його син мертвий.

Свої дії Сергій пояснив поліцейським так: «Це вже давно назрівало. Я хотів ще рік тому вивезти його і залишити в лісі. Але не залишив. А тепер я помстився йому за молодшого брата, якого він два рази ледве не покалічив».

Як з'ясувалося, у Сергія був ще один син, якому нині виповнився рік. За словами підозрюваного, Альоша в різний час двічі вдарив свого молодшого брата. Сергій тоді не карав Альошу, не кричав на його, а почав виношувати план помсти, задумавши покарати дитину таким страшним чином. Вбивство Сергій задумав за день до його дня народження. Як розповіли «ФАКТАМ» співробітники дитячого саду, куди ходив хлопчик, Альошенька весь день в передчутті свята хвалився, що тато приготував йому подарунок.

Хлопчик дуже чекав дня народження

— Він говорив: «Завтра у мене буде багато гостей. Буде торт, а я задую свічки. І ще тато обіцяв мені сюрприз, — розповіли «ФАКТАМ» в садку. — У той день, коли він побачив батька — так зрадів, цілував його, обіймав. Сергій теж поцілував свого сина, посадив на велосипед ззаду за собою і повіз його, як ми думали, додому.

«Сергій раніше був у якійсь секті»

У цій родині вже гинула одна дитина. Про це «ФАКТАМ» розповіла мешканка Глухова Ольга, яка добре знала сім'ю, де виховувався Альоша.

— Ніна — мама Альоші, вона з інтелігентної родини. У неї тато був військовим чиновником. А сама вона працює у відділенні банку, — каже Ольга. — Від першого шлюбу у неї троє дітей. Все погодки. З першим чоловіком щось не вийшло — розійшлися. Тягнула всіх дітей сама. Але такі діти добрі! Хлопчики з раннього дитинства виконували всю чоловічу роботу. А молодша Віка років з семи або восьми мамі на кухні допомагала. І вчилися діти добре, і дружні були. Без дозволу мами нікуди з двору ні ногою.

Поруч озеро було Павлівське. Діти ніколи туди без мами не ходили. І тут така трагедія! Пішли вони всі вчотирьох на озеро. Хлопчаки відпросилися купуватися в озері. Поки Ніна покривало розстеляла — біжить середній син Ваня, переляканий, каже, що Сашко зник. Саші — старшому було 10 років. Він зайшов у воду всього за пояс, але послизнувся, впав і захлинувся. Врятувати не вдалося.

Після цієї трагедії Ніна потрапила в лікарню. Саме там вона і познайомилася з Сергієм. Йому було на той момент 47 років. Лікувався час від часу там в психіатричному. У нього олігофренія. Але Ніна говорила, що не помічає ніяких відхилень.

Сергій так красиво упадав за Ніною. А потім вони почали жити разом. Нічого не можу сказати поганого про їхні стосунки. З боку все бачили, що вони люблять один одного і багато хто їм навіть заздрив. Він завжди з дітьми, завжди по господарству щось робить. Жодного разу ніхто не чув, щоб Сергій голос підвищив на дітей або на Ніну.

— Сергій був місцевим? З Глухова?

— Ні, він приїхав з Рівного. Там він працював на якійсь фірмі. Щось пов'язане з металевими виробами. У нього там в Рівному мама жила. Коли Сергій зійшовся з Ніною, він поїхав до Рівного і перевіз маму до Глухова, купивши їй квартиру. Хоча, кажуть, що в дитинстві мати Сергієм не займалася, здавши сина до спецінтернату. А тут він так вирішив подбати про неї.

Ще, за чутками, він в якійсь секті полягав у Рівному. Але там йому не сподобалося, і він звідти пішов.

— Скажіть, а за Сергієм взагалі ніколи ніхто не помічав дивацтв?

— Говорили, що у нього якесь психічне захворювання. Але він виглядав абсолютно здоровим. Було лише один раз таке, що можна було почати хвилюватися. Ніна тоді була вагітною Альошею. Сергій не прийшов додому ночувати. Йому телефонували, але телефон був відключений. На ранок знайшли його — спав у лісопосадці. Приблизно в тому ж місці, де він потім убив Альошу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як у Львівській області мати застрелила своїх дочок 5 і 9 років, після чого застрелилася сама. Трагедія сталася на базі відпочинку в Карпатах. 36-річна жінка — колишня модель — була дочкою господині цієї бази відпочинку. Про причини вбивства досі нічого не відомо.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter