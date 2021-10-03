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Події

Відомий український актор потрапив у велику дорожню аварію в Києві

10:22 3 жовтня 2021
Жонін в ролі Гнездилова

Герой публікації «ФАКТІВ» відомий український актор Михайло Жонін (виконавець ролі капітана Ігоря Гнєзділова в серіалі «Пес») в ніч на 3 жовтня потрапив в ДТП в Дніпровському районі Києва. Про це в Facebook повідомила громадська організація «Автопатруль Майдан».

Volkswagen, в якому Жонін їхав в якості пасажира, протаранив припарковані на вулиці Микільсько-Слобідська Subaru і Mercedes.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.

За попередніми даними, водій Volkswagen не впорався з керуванням. На місці працювали співробітники патрульної поліції Дніпровського району Києва.

Опубліковано відео з місця інциденту.

Михайлу Жонін — 46 років. Він працює в Київському Театрі на лівому березі і театрі «Ательє 16». Знімався в українських і російських фільмах і серіалах «Повернення Мухтара», «Смерть шпигунам. Прихований ворог», «Жіночий лікар», «Гетьман», «За законами воєнного часу» та інших.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі столиці сталася масштабна ДТП за участю відразу восьми автомобілів. Тоді госпіталізували 5 осіб, в тому числі малолітню дитину.

Фото — скріншот кадру із серіалу «Пес»

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