«Підвів» водонагрівач: в Сумах сім'я з шести осіб, в тому числі троє дітей, отруїлася чадним газом

В Україні нерідко трапляються отруєння чадним газом. Черговий інцидент стався 2 жовтня в Сумах. Там шість осіб з однієї сім'ї отруїлися чадним газом, повідомляє Національна поліція в Сумській області.

Так, після використання газового проточного водонагрівача шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків. У громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-річного чоловіка відпустили додому, а ось 38-річну жінку, 65-річного чоловіка і трьох дітей у віці 3, 7 і 11 років ушпиталили.

У розмові з потерпілими правоохоронці з'ясували, що увечері сім'я користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки в квартирі їм стало зле, і вони звернулися за допомогою до лікарів.

Як писали «ФАКТИ», в лютому у Львівській області в селі Сусолів Самбірського району ввечері від отруєння чадним газом загинули три людини.

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