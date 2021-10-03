Трагедія на Закарпатті: п'яний вітчим забив до смерті 10-річну падчерку

В селі Паладь-Комарівці Ужгородського району Закарпатської області сталася трагедія — п'яний вітчим до смерті побив 10-річну прийомну доньку.

Закарпатські поліціянти затримали чоловіка, повідомили в Нацполіції.

«34-річний заявник зізнався, що вчора ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну прийомну доньку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя», — йдеться у повідомленні.

Тіло дівчинки відправили на проведення судово-медичної експертизи.

Зараз чоловік знаходиться в СІЗО.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Сумській області 50-річний чоловік жорстоко вбив свого чотирирічного сина нібито за те, що той ображав молодшого брата.

Як повідомляли «ФАКТИ», вбивця хлопчика несподівано помер під час етапування його зі слідчого ізолятора до суду. Припускають, що його могли вбити інші підслідні, які перебували разом з ним в автозаку.

фото https://www.npu.gov.ua/

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