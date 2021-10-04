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Події

В Києві «замінували» відомий виш: студентів евакуювали на вулицю

10:53 4 жовтня 2021
інститут

В Києві сталася надзвичайна подія в університеті імені Михайла Драгоманова — невідомі прислали повідомлення про замінування вишу. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на джерело в поліції.

Попередження нібито надійшло на електронну пошту СБУ.

З будівлі університету евакуюють людей.

Правоохоронці перевіряють всю будівлю вишу, перевірка триває вже близько години.

Нагадаємо, 1 жовтня в Київській інженерній гімназії на Княжому Затоні теж сталася надзвичайна подія — почалася пожежа. Тоді теж спішно евакуювали студентів з будівлі.

В Києві часто надходять повідомлення про мінування ряду важливих для життєзабезпечення столиці об'єктів — аеропорту «Київ», медичних установ, станцій метро. Для перевірки інформації виїжджають правоохоронці та представники профільних служб.

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