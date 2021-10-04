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Події

Під Києвом горіла лікарня, є жертви

11:26 4 жовтня 2021
Лікарня в Білій церкві

Рано вранці у понеділок, 4 жовтня, у Білій Церкві (Київська область) сталася трагічна надзвичайна подія — горіла міська лікарня.

Як повідомляють в управлінні ДСНС в Київській області, вогонь у палаті на другому поверсі виник близько 5:40.

Незважаючи на те що загоряння на площі в 1 м. кв. швидко ліквідували, під час пожежі загинула одна людина, ще одна постраждала.

Фото ГУНП в Київській області.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з медперсоналом евакуювали з лікувального закладу 13 пацієнтів.

А у ГУНП в Київській області уточнили, що пожежа виникла у гемотологічному відділенні Білоцерківської міської лікарні № 1.

«За попередньою інформацією, пожежа у відділенні стаціонару викликав включений в одній із палат обігрівач. Через несправність електроприладу загорівся матрац одного з пацієнтів. Всіх, хто перебував у приміщенні відділення, евакуювали. Одна з пацієнток, 74-річна місцева жителька, яка перебувала на лікуванні після інфаркту, на жаль, померла вже на вулиці», — йдеться у повідомленні.

Фото ГУНП в Київській області.

На місці події працюють слідчі. Після встановлення всіх обставин буде визначена правова кваліфікація події та відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, що нещодавно надзвичайна подія сталася і у медичному закладі Броварів. У центрі «Дитяча лікарня» чоловік поранив медсестру ножем і втік. Все почалося з того, що персонал звернули увагу на людину, яка вешталася коридорами інфекційного відділення. Невідомий заявляв, що знаходиться у лікарні разом зі своєю дитиною. Медики йому не повірили. Тоді чоловік накинувся на медсестру, а потім вистрибнув з вікна на третьому поверсі.

Фото ГУНП в Київській області.

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