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Події

В Полтавській області вибухнув будинок, постраждала жінка

12:49 4 жовтня 2021
рятувальник

У селі Хоружівка Полтавської області стався вибух у житловому будинку. Про це повідомили в ДСНС.

В результаті вибуху газоповітряної суміші постраждала господиня. Жінку ушпиталили до хірургічного відділення Лубенської райлікарні.

Стан постраждалої середньої тяжкості.

Раніше в Одесі стався сильний вибух газу у житловому будинку на Молдаванці. Тоді постраждали двоє людей.

А в Приморську Запорізької області чоловік влаштував вибух газу у приватному будинку. Так він хотів звести рахунки з життям, але залишився цілим. Рятувальники надали йому медичну допомогу.

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