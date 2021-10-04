Покликав «обробити рану на коліні»: у Києві пенсіонера підозрюють в розбещенні восьмирічної дівчинки
У Києві, де раніше педофіл напав на 8-річну дівчинку в шкільному туалеті, за розбещення її ровесниці 74-річному пенсіонеру загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це Київська міська прокуратура повідомляє в своєму Facebook.
Чоловік заманив сусідську дівчинку до себе додому. Він пообіцяв обробити її рану на коліні. Потім пенсіонер посадив дівчинку до себе на коліна та почав торкатися дитини — здійснювати розпусні дії, щоб задовольнити статеві потреби.
Чоловікові оголошено підозру. Якщо його провина буде доведена, пенсіонеру загрожує 8 років ув'язнення.
Раніше повідомлялося, що в Києві збоченець напав в під'їзді багатоповерхівки на двох шестирічних дівчаток. Ще один напад педофіла в столиці сталося в туалеті поліклініки.
Фото: https://ua.depositphotos.com429
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