Покликав «обробити рану на коліні»: у Києві пенсіонера підозрюють в розбещенні восьмирічної дівчинки

У Києві, де раніше педофіл напав на 8-річну дівчинку в шкільному туалеті, за розбещення її ровесниці 74-річному пенсіонеру загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це Київська міська прокуратура повідомляє в своєму Facebook.

Чоловік заманив сусідську дівчинку до себе додому. Він пообіцяв обробити її рану на коліні. Потім пенсіонер посадив дівчинку до себе на коліна та почав торкатися дитини — здійснювати розпусні дії, щоб задовольнити статеві потреби.

Чоловікові оголошено підозру. Якщо його провина буде доведена, пенсіонеру загрожує 8 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що в Києві збоченець напав в під'їзді багатоповерхівки на двох шестирічних дівчаток. Ще один напад педофіла в столиці сталося в туалеті поліклініки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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