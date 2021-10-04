У Києві зловили бойовика «ДНР», який вбивав поранених українських військових

Контррозвідка Служби безпеки України продовжує вираховувати і затримувати колишніх бойовиків «ДНР», які намагаються легалізуватися на підконтрольній Україні території. На цей раз учасника терористичного формування «Оплот» виявили в хостелі в Києві, повідомляє СБУ.

Про затриманого відомо, що він виріс в Донецьку, в 2014 році приєднався до бойовиків «ДНР». Чоловік не приховував, що входив до складу терористичного угруповання, яке займалося вбивствами поранених в бою українських військових. У складі розвідгрупи бойовиків донеччанин допомагав готувати артобстріли українських позицій.

Пізніше шляху «Оплоту» та донеччанина розійшлися, чоловік втік до Криму, а потім спробував влаштуватися в Києві, де і був узятий під варту. Зараз колишній бойовик — підозрюваний за статтею про участь у терористичній організаціі (ч. 1 ст. 258−3 КК України). Встановлюються його спільники.

Нагадаємо, раніше в Харківській області зловили чоловіка і жінку, які свого часу брали участь у збройних формуваннях «ДНР». Ще одного колишнього бойовика знайшли в лавах ЗСУ — чоловік приховав своє минуле і зробив фальшиві документи.

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