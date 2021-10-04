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Події

Просили вибачення на колінах: на Волині п'яна компанія напала на ветерана АТО та пошкодувала про це

12:15 5 жовтня 2021
Інцидент

У неділю, 3 жовтня, у Волинській області в селищі Торчин четверо нетверезих чоловіків побили військовослужбовця. Поліція знайшла хуліганів, їх змусили їх публічно вибачитися перед ветераном АТО. Про це повідомляє Zaxid.net.

За словами очевидців, військовий розмовляв по телефону, коли на нього напали агресивні нетверезі чоловіки та почали наносити удари.

«Чоловік попросив у них просто відійти, а у відповідь отримав важкі тілесні ушкодження», — написала місцева жителька, котра зняла подію на відео.

Всіх причетних до цього інциденту поліція знайшла по гарячих слідах, на них склали адмінпротоколи. Перед побитим військовим вони публічно вибачилися, стоячи на колінах.

Раніше в Чорноморську Одеської області громадські активісти провели «роз'яснювальну роботу» з водієм маршрутки, який нагрубив військовому.

Фото: скріншот

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