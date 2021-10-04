Суд заарештував усіх п’ятьох підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові: нові подробиці
У Чернігові, де в ніч на 2 жовтня групою молодих людей був до смерті побитий поліцейський, всі четверо підозрюваних заарештовані на 60 діб. Юнакам інкримінують умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб, повідомляє поліція області.
Всі підозрювані — жителі Чернігова. Наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17, ще одному — 18.
Також заарештований п'ятий учасник інциденту — 32-річний житель Чернігова. Йому ставлять у вину груповий грабіж за попередньою змовою. Слідство вважає, що саме цей чоловік відібрав сумку у поліцейського, що й привело до конфлікту. Підслідний може вийти під заставу 90 тисяч гривень.
Поліція вивчає записи з камер спостереження на місці події. Відео з деяких з них були злиті в мережу. На записах видно, як поліцейський (в сірому костюмі) підходить до групи молодих людей, штовхає одного з них, а потім учасники сутички намагаються повалити один одного на землю.
Нагадаємо, інцидент з побиттям поліцейських групою молодих людей стався близько години ночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові. Через важкі травми голови один з поліцейських помер, другий з черепно-мозковою травмою лежить у відділенні нейрохірургії обласної лікарні.
Фото cn.npu.gov.ua460
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