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Суд заарештував усіх п’ятьох підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові: нові подробиці

19:47 4 жовтня 2021
чернігів суд

У Чернігові, де в ніч на 2 жовтня групою молодих людей був до смерті побитий поліцейський, всі четверо підозрюваних заарештовані на 60 діб. Юнакам інкримінують умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб, повідомляє поліція області.

арест
Справою займається Деснянський суд Чернігова

Всі підозрювані — жителі Чернігова. Наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17, ще одному — 18.

Молодикам інкримінують вбивство за попередньою змовою

Можливість вийти під заставу не передбачена

Також заарештований п'ятий учасник інциденту — 32-річний житель Чернігова. Йому ставлять у вину груповий грабіж за попередньою змовою. Слідство вважає, що саме цей чоловік відібрав сумку у поліцейського, що й привело до конфлікту. Підслідний може вийти під заставу 90 тисяч гривень.

П'ятий учасник подій підозрюється у пограбуванні

Поліція вивчає записи з камер спостереження на місці події. Відео з деяких з них були злиті в мережу. На записах видно, як поліцейський (в сірому костюмі) підходить до групи молодих людей, штовхає одного з них, а потім учасники сутички намагаються повалити один одного на землю.

Нагадаємо, інцидент з побиттям поліцейських групою молодих людей стався близько години ночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові. Через важкі травми голови один з поліцейських помер, другий з черепно-мозковою травмою лежить у відділенні нейрохірургії обласної лікарні.

Фото cn.npu.gov.ua

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