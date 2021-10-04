На Дніпропетровщині поліцейські пограбували злодія: держава виплатить його дружині 42 мільйони гривень

У Павлограді Дніпропетровської області засудили поліцейських, які дуже оригінально розслідували крадіжку грошей і коштовностей у мешканки Новоалександрівки. Суд прийшов до висновку, що більша частина з украденого осіла в кишенях у силовиків, а за невеликий відсоток справжнім злодіям дозволили втекти. Про це повідомляє «Судовий репортер».

Також суд постановив, що на момент вчинення злочину поліцейські були на держслужбі, а це означає, що відшкодувати моральну шкоду і матеріальний збиток пограбованій жінці повинна держава. 42 млн гривень повинні бути перераховані з держбюджету України.

Розслідувані події відбувалися в 2016 році. Мешканці села Новоолександрівка знайома сім'я підприємців передала на зберігання 1,4 млн доларів, 156 тис. євро і ювелірних виробів на 200 тис. доларів. Все це було приховане у вигрібній ямі у сараї. Коли жінка виявила, що гроші і цінності зникли, то звернулася до поліції.

Поліцейські запідозрили в злочині чоловіка жінки і його брата. Обох осіб знайшли в Павлограді. Розшукувані потім звинувачували поліцейських, що ті забрали у них всі цінності, залишивши 50 тис. доларів. Чоловік потерпілої в крадіжці зізнався, отримав свої п'ять років умовно і частково відшкодував постраждалій родині підприємців втрачене.

Основні претензії пограбована жінка і її друзі-підприємці адресували поліції. Під суд пішли четверо колишніх правоохоронців, з них двоє заочно, оскільки, як вважається, встигли втекти до ОРДЛО.

Двох поліцейських, які не сховалися від правосуддя, засудили до 11 і 10 років позбавлення волі. Грошей і коштовностей у них не знайшли, майно родичів суд конфіскувати не дав. Тому було вирішено, що весь збиток, заподіяний поліцейськими, буде компенсований з бюджету. Вирок ще не остаточний і може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, раніше під Києвом затримали злочинну групу, до якої входили працівники оперативних підрозділів Нацполіціі і підполковник СБУ. Банда займалася викраденням людей, вимаганням, розбійними нападами.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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