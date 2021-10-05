Вулицями Тернополя розгулювали буйволи, можливо, заражені сибірською виразкою

У Тернополі — переполох через мешканців зоокуточка в одному з парків міста. У поні, який помер наприкінці вересня, 4 жовтня підтвердили сибірську виразку.

Як пише«Захід.нет», тварини знаходяться у вольєрах і у відвідувачів парку до них доступу немає, але буквально за день до того, як причина смерті поні була точно визначена, із зоокуточку збігали двоє буйволів і поні. Ці тварини могли контактувати з хворим поні. Втікачі розгулювали вечірнім містом і заважали проїзду транспорту на центральній вулиці Тернополя.

Директор управління парків Микола Ткач з приводу цього інциденту повідомив, що буйовли розміщені на території, огородженій трьома парканами. Вони знайшли «лазівку» у першому, найбільш міцному, просто «відсунувши» хвіртку. Потім пом'яли металеву сітку і просто переступили через неї, а огорожу з металевої секції «продавили» своєю масою.

«Ці тварини важать по 300 кілограмів, а то й більше. Але ми їх швидко спіймали і загнали назад у зоокуточок. Наразі ремонтуємо огорожу», — додав він.

Тим часом у мережі вже з'явилося відео «вечірнього променаду» тварин, яке публікує у соцмережах ресурс «Від Тарнополя до Тернополя».

Щодо небезпечного захворювання, то ухвалено рішення про карантин в зоокутку. Тварин оглянули і зробили їм щеплення від сибірської виразки.

Це захворювання небезпечно і для людей — воно протікає найчастіше з ураженням шкіри з утворенням специфічного карбункула, набряку і регіонарного лімфаденіту на тлі лихоманки та інтоксикації. Рідше — з ураженням легеневої, кишкової систем і генералізацією процесу.

Нагадаємо, що роком раніше «втечу» влаштував кенгуру, якого тримали у звіринці в Київській області. Доглядач приніс молодому кенгуру їжу у вольєр, але тварина перестрибнула через чоловіка, прошмигнула у відкриті ворота комплексу і сховалася у полі.

А в Одесі переполох влаштували три павіана, які втекли з Одеського зоопарку. Втікачів бачили на території трамвайного депо і навіть на «Привозі».

Фото — скріншот.

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