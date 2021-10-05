Адвокати пішли на хитрість, а суддя — у відпустку: винуватця гучної смертельної ДТП у Києві відпустили на свободу

Водія, який збив на смерть влітку 2018 года 10-річну дівчинку в Києві, відпущено з СІЗО. Винуватцю гучного ДТП на бульварі Лесі Українки не продовжили арешт. Через неквапливість Печерського суду Києва, водія відпустили на свободу, повідомляє Київ Оперативний.

Прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що термін арешту водія завершувався наприкінці доби 4 жовтня. Клопотання прокуратури про продовження арешту розглядалося в суді з 1 жовтня, але рішення так і не винесли.

«Знаючи, що вночі завершується термін арешту, захист заявив на засіданні про відвід секретарю, прокурору і судді. Сама ж суддя, якій заявили відвід, сьогодні, 5 жовтня, пішла у відпустку. Продовжити засідання… можна буде тільки після виходу судді з відпустки або після нового розподілу», — пояснила прес-секретар прокуратури.

Нагадаємо, смертельна ДТП в центрі Києва сталася в ніч на 25 липня 2018 року. Водій автомобіля Hummer збив на пішохідному переході дівчинку і не зупинився, поїхав далі. Інші водії заблокували джипу дорогу і викликали поліцію. Швидке прибуття правоохоронців вберегло водія від самосуду. Постраждалу дівчинку врятувати не вдалося — вона померла в машині швидкої допомоги.

Водій Hummer, за словами очевидців, поводився вкрай неадекватно після ДТП, бігав, кричав. Від перевірки на алкоголь чоловік відмовився, Після примусової експертизи в лабораторії не виявили ні алкоголю, ні наркотиків в організмі підозрюваного. Водієм виявився бізнесмен з Києва, 1995 року народження.

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