На Буковині пенсіонери-педофіли 15 років знущалися над дітьми

У Чернівцях направили до суду обвинувальний висновок у відношенні двох жителів обласного центру, які протягом більше 15 років зазіхали на статеву свободу та недоторканість дітей.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 74-річний чоловік запрошував до себе додому малолітніх і неповнолітніх дівчаток, як правило дочок жінок, які надавали йому сексуальні послуги. Він фотографував дітей оголеними, а також за певну грошову винагороду вступав з ними у статеві стосунки, знімаючи процес на відео.

Дівчата його добре знали, неодноразово бували у нього вдома разом зі своїми матерями. А одна з неповнолітніх була його хрещеницею.

«Скориставшися їхньою довірою та необізнаністю, обвинувачений почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам. Він узгоджував дати, час і розмір грошової винагороди. Забезпечував клієнтів чистою постільною білизною, рушниками та засобами контрацепції. Інтимні зустрічі відбувалися у нього у квартирі», — йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що серед «клієнтів» був 66-річний завідувач відділенням одного з чернівецьких коледжів.

«Спочатку діти сприймали все, що з ними відбувається, як гру, а підростаючи, отримували для себе джерело доходу. Фактично жертвами протиправних дій обвинувачених було троє дівчат, але тільки дві проявили сміливість і подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні», — додали в Офісі генпрокурора.

74-річному чоловікові інкримінують 58 епізодів кримінальних правопорушень, його 66-річному спільнику — 29.

Раніше у Києві про підозру повідомили 74-річному пенсіонеру, який обманом заманив до себе додому 8-річну дівчинку і здійснював розпусні дії. Чоловік сказав дитині, що хоче лише обробити ранку на її коліні.

А у Краматорську заарештували 46-річного чоловіка, який неприродним способом згвалтував 11-річну дівчинку, яка його знала.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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